СМИ: войска Саудовской Аравии привели в состояние повышенной боеготовности
Причиной стали несколько происшествий с бойцами движения "Ансар Аллах"
31 октября 2023, 11:49, ИА Амител
Вооруженные силы Саудовской Аравии перевели в режим повышенной боевой готовности из-за столкновений с бойцами движения "Ансар Аллах" на границе с Йеменом. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство Bloomberg.
19 октября повстанцы-хуситы выпустили в сторону Израиля несколько крылатых ракет и беспилотников. Почти все снаряды перехватил в Красном море американский эсминец. Еще одну ракету сбили на своей территории военные Саудовской Аравии. После этого в горной юго-западной провинции Джазан на границе с Йеменом произошло столкновение с "Ансар Аллах" – в результате перестрелки погибли четыре саудовских солдата.
Источники агентства заявили, что эти происшествия послужили тому, что все виды войск Саудовской Аравии привели в состояние повышенной боевой готовности. Однако официально командование не подтвердило информацию.
Отметим, что столкновения с "Ансар Аллах" возобновились на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАС.
12:13:57 31-10-2023
Начинается
12:24:49 31-10-2023
давно уже началось...
12:28:21 31-10-2023
Самое главное возможно еще нет
14:10:03 31-10-2023
Ну что, глубинарии, кого поддерживать будете? Чур в телегу не подглядывать)
14:34:35 31-10-2023
Поддерживать надо всегда себя, путем налаживания мира между конфликтующими. Если получится, сразу плюс два союзника