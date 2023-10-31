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СМИ: войска Саудовской Аравии привели в состояние повышенной боеготовности

Причиной стали несколько происшествий с бойцами движения "Ансар Аллах"

31 октября 2023, 11:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Вооруженные силы Саудовской Аравии перевели в режим повышенной боевой готовности из-за столкновений с бойцами движения "Ансар Аллах" на границе с Йеменом. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство Bloomberg.

19 октября повстанцы-хуситы выпустили в сторону Израиля несколько крылатых ракет и беспилотников. Почти все снаряды перехватил в Красном море американский эсминец. Еще одну ракету сбили на своей территории военные Саудовской Аравии. После этого в горной юго-западной провинции Джазан на границе с Йеменом произошло столкновение с "Ансар Аллах" – в результате перестрелки погибли четыре саудовских солдата.

Источники агентства заявили, что эти происшествия послужили тому, что все виды войск Саудовской Аравии привели в состояние повышенной боевой готовности. Однако официально командование не подтвердило информацию.

Отметим, что столкновения с "Ансар Аллах" возобновились на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАС.

Происшествия Политика

Комментарии 5

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Гость

12:13:57 31-10-2023

Начинается

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Гость

12:24:49 31-10-2023

давно уже началось...

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Гость

12:28:21 31-10-2023

Самое главное возможно еще нет

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Гость

14:10:03 31-10-2023

Ну что, глубинарии, кого поддерживать будете? Чур в телегу не подглядывать)

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Гость

14:34:35 31-10-2023

Поддерживать надо всегда себя, путем налаживания мира между конфликтующими. Если получится, сразу плюс два союзника

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