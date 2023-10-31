СМИ: войска Саудовской Аравии привели в состояние повышенной боеготовности

Причиной стали несколько происшествий с бойцами движения "Ансар Аллах"

31 октября 2023, 11:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооруженные силы Саудовской Аравии перевели в режим повышенной боевой готовности из-за столкновений с бойцами движения "Ансар Аллах" на границе с Йеменом. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство Bloomberg.

19 октября повстанцы-хуситы выпустили в сторону Израиля несколько крылатых ракет и беспилотников. Почти все снаряды перехватил в Красном море американский эсминец. Еще одну ракету сбили на своей территории военные Саудовской Аравии. После этого в горной юго-западной провинции Джазан на границе с Йеменом произошло столкновение с "Ансар Аллах" – в результате перестрелки погибли четыре саудовских солдата.

Источники агентства заявили, что эти происшествия послужили тому, что все виды войск Саудовской Аравии привели в состояние повышенной боевой готовности. Однако официально командование не подтвердило информацию.

Отметим, что столкновения с "Ансар Аллах" возобновились на фоне обострения конфликта между Израилем и ХАМАС.