СМИ: ВС РФ нанесли удары по объектам командования СБУ в Киеве

Для удара использовалась гиперзвуковые ракеты "Циркон"

25 марта 2024, 20:05, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по центрам принятия решения в Киеве. В частности, был поражен один из столичных объектов Службы безопасности Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель".

Для удара использовалась гиперзвуковые ракеты "Циркон". О каком именно объекте идет речь — не уточняется. Кроме того, уничтожен позиционный район американского ЗРК Patriot в районе аэропорта Жуляны.

Также в Telegram-канале "Военкоры Русской весны" отмечают, что после ракетного удара было также уничтожено здание бывшего штаба Гражданской обороны Украины.

Напомним, что в общей сложности в центральном районе Киева раздались три мощных взрыва. Они прогремели вскоре после того, как в украинской столице объявили воздушную тревогу.