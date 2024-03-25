СМИ: ВС РФ нанесли удары по объектам командования СБУ в Киеве
Для удара использовалась гиперзвуковые ракеты "Циркон"
25 марта 2024, 20:05, ИА Амител
Вооруженные силы России нанесли серию ударов по центрам принятия решения в Киеве. В частности, был поражен один из столичных объектов Службы безопасности Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель".
Для удара использовалась гиперзвуковые ракеты "Циркон". О каком именно объекте идет речь — не уточняется. Кроме того, уничтожен позиционный район американского ЗРК Patriot в районе аэропорта Жуляны.
Также в Telegram-канале "Военкоры Русской весны" отмечают, что после ракетного удара было также уничтожено здание бывшего штаба Гражданской обороны Украины.
Напомним, что в общей сложности в центральном районе Киева раздались три мощных взрыва. Они прогремели вскоре после того, как в украинской столице объявили воздушную тревогу.
09:01:22 26-03-2024
Для удара использовалась гиперзвуковые ракеты "Циркон" --- хорошая новость, если правда
00:13:40 27-03-2024
Показушная фигня кардинально не миняющая ничего для победы над врагом. Заменят другими или пришлют консультантов с НАТО или русскоязычных с израиля, которых там сейчас больше всех. А вот превращать в труху военный и экономический потенциал инфраструктуру не разбирая всю подряд кроме спальных районов это приблизит быстро победу и сохранит больше жизней нашим воинам нежели до настоящего времени.