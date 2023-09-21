СМИ: Залужного допросили по делу о потере Украиной территорий
В узких кругах это дело уже называют "делом Залужного"
21 сентября 2023, 22:02, ИА Амител
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела об утрате южных земель. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на "BBC Украина", его уже опросили следователи.
По информации издания, Госбюро расследований Украины ведет дело сразу по двум статьям – "Государственная измена" и "Халатное отношение к военной службе".
Пока процессуального статуса по этому делу у главнокомандующего еще нет, как и официального вызова на допрос. Однако источники издания не исключают, что в будущем он может оказаться под следствием. В узких кругах это дело уже называют "делом Залужного".
Отметим, что украинский военачальник проходит по уголовному делу и в России. Еще в мае МВД объявило его в розыск, хоть и не сообщило, по какой статье.
22:11:54 21-09-2023
Вот это креатив! Нашли одного хохла, которому предъявили потерю территории! А остальные 25мл просто курят в сторонке и делают вид, что с ним не знакомы.
07:33:13 22-09-2023
Миллионов 10 уже курят в Европе и еще 5 в России. Остальные просто не могут убежать