СМИ: Залужного допросили по делу о потере Украиной территорий

В узких кругах это дело уже называют "делом Залужного"

21 сентября 2023, 22:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела об утрате южных земель. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на "BBC Украина", его уже опросили следователи.

По информации издания, Госбюро расследований Украины ведет дело сразу по двум статьям – "Государственная измена" и "Халатное отношение к военной службе".

Пока процессуального статуса по этому делу у главнокомандующего еще нет, как и официального вызова на допрос. Однако источники издания не исключают, что в будущем он может оказаться под следствием. В узких кругах это дело уже называют "делом Залужного".

Отметим, что украинский военачальник проходит по уголовному делу и в России. Еще в мае МВД объявило его в розыск, хоть и не сообщило, по какой статье.