СМИ: жену главы военной разведки Украины отравили тяжелыми металлами
По словам источников издания в разведке, якобы эти вещества не используются в быту и военном деле
28 ноября 2023, 17:45, ИА Амител
Жена начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, Марианна, после отравления тяжелыми металлами проходит лечение в больнице. Об этом сообщает украинское издание "Бабель", пишет ТАСС.
По словам источников издания в разведке, якобы эти вещества не используются в быту и военном деле.
"Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", – цитирует издание собеседника.Сейчас Буданова завершает курс лечения и в ближайшее время будет находиться под наблюдением. В публикации отмечается, что расследуется попытка убийства.
Отметим, что сам глава ГУР МО Украины рассказывал, что его супруга постоянно проживает вместе с ним в его кабинете. При этом сама Марианна не работает в ведомстве.
18:01:33 28-11-2023
Петров и Баширов на экскурсию не приезжали?
18:50:22 28-11-2023
Сам буданов обещал убивать россиян до полной победы.Видимо кто-то из приближенных русских решил его самого кокнуть,не дожидаясь победы.Но не получилось,только жинке досталось.
18:53:11 28-11-2023
Устроили спектакль и щас начнут его по миру показывать, какие плохие русские. Очередной цикл демонизации
19:05:03 28-11-2023
Гость (18:53:11 28-11-2023) Устроили спектакль и щас начнут его по миру показывать, каки... Поди семейные разборки у них , она же рас жена была бы наследница в случае смерти мужа . Яд кто-нибудь из родственников подсыпал поди .
01:42:10 29-11-2023
Жаль что пострадала жена а не он военный преступник убийца русских
06:57:51 29-11-2023
Ей свинца в организме не хватает, буквально 9 грамм бы хватило. Только в нужном месте.
08:58:59 29-11-2023
Травить тяжёлыми металлами надо умеючи. Во-первых, в качестве тяжёлого металла использовать свинец. Во-вторых, достаточное количество свинца надо, при помощи специальных приспособлений быстро поместить в организм отравляемого. Для закрепления терапевтического эффекта вторую дозу тяжёлого металла надо так же быстро поместить непосредственно в головной мозг пациента. К сожалению, в описываемом анамнезе эти манипуляции не производились.