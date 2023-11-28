СМИ: жену главы военной разведки Украины отравили тяжелыми металлами

По словам источников издания в разведке, якобы эти вещества не используются в быту и военном деле

28 ноября 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жена начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, Марианна, после отравления тяжелыми металлами проходит лечение в больнице. Об этом сообщает украинское издание "Бабель", пишет ТАСС.

По словам источников издания в разведке, якобы эти вещества не используются в быту и военном деле.

"Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека", – цитирует издание собеседника.Сейчас Буданова завершает курс лечения и в ближайшее время будет находиться под наблюдением. В публикации отмечается, что расследуется попытка убийства.

Отметим, что сам глава ГУР МО Украины рассказывал, что его супруга постоянно проживает вместе с ним в его кабинете. При этом сама Марианна не работает в ведомстве.