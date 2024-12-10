СМИ: житель поселка в ДНР держал в рабстве пленных российских солдат

По словам беженца, мужчина сдавал их в "аренду" и использовал для работы у фермеров

10 декабря 2024, 11:30, ИА Амител

Колючая проволока / Фото: unsplash.com / engin akyurt

Житель Раздольного в ДНР удерживал российских пленных и использовал их как рабочую силу. Как сообщает "360", об этом рассказал эвакуированный из населенного пункта мужчина РИА Новости.

По словам беженца, военные попали в плен весной 2022 года. Их передали местному жителю Александру Филахтову, который якобы стал использовать их для работы у фермеров и предлагал в "аренду". Филахтов открыто хвастался своими действиями – в его подвале содержалось не менее шести военных.

Кроме того, житель ДНР продавал их через интернет. Суммы выкупа доходили до нескольких тысяч долларов. Филахтов также контактировал с украинскими войсками, которые привозили ему военнопленных.

Источник агентства рассказал, что семья рабовладельца находилась в поселке до штурма. После того как Раздольное оказалось под обстрелами, они уехали в Днепропетровск. Один из его сыновей служил в полиции, другой – работал в украинском МЧС, еще двое – безработный и несовершеннолетний.