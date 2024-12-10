СМИ: житель поселка в ДНР держал в рабстве пленных российских солдат
По словам беженца, мужчина сдавал их в "аренду" и использовал для работы у фермеров
10 декабря 2024, 11:30, ИА Амител
Житель Раздольного в ДНР удерживал российских пленных и использовал их как рабочую силу. Как сообщает "360", об этом рассказал эвакуированный из населенного пункта мужчина РИА Новости.
По словам беженца, военные попали в плен весной 2022 года. Их передали местному жителю Александру Филахтову, который якобы стал использовать их для работы у фермеров и предлагал в "аренду". Филахтов открыто хвастался своими действиями – в его подвале содержалось не менее шести военных.
Кроме того, житель ДНР продавал их через интернет. Суммы выкупа доходили до нескольких тысяч долларов. Филахтов также контактировал с украинскими войсками, которые привозили ему военнопленных.
Источник агентства рассказал, что семья рабовладельца находилась в поселке до штурма. После того как Раздольное оказалось под обстрелами, они уехали в Днепропетровск. Один из его сыновей служил в полиции, другой – работал в украинском МЧС, еще двое – безработный и несовершеннолетний.
11:40:50 10-12-2024
Чем безумней новость, тем с большим удовольствием в нее поверят.
11:43:01 10-12-2024
Ну че типичный бандеровец и типичная бандеровская семья. На самом деле рабы это капля в море. Там скорее всего семейка и резала и насиловала и наводила и казни мирного населения проводила. Там ловить и на дыбу надо всех чтоб показали где трупы и как прятали
12:12:59 10-12-2024
Вообще не удивился
13:54:17 10-12-2024
Бандеровцы.
15:45:33 10-12-2024
ППШариков (13:54:17 10-12-2024) Бандеровцы.... Их и в РФ хватает. Когда до них доберутся?
16:35:31 10-12-2024
Гость (15:45:33 10-12-2024) Их и в РФ хватает. Когда до них доберутся?... Хватает, попрятались по "щелям", вычищать долго придется.