Смирнов: 28 населенных пунктов находятся под контролем ВСУ

Власти ничего не знают о судьбе примерно 2 тысяч человек, которые остались в них

12 августа 2024, 19:55, ИА Амител

Российские солдаты / Фото: eng.mil.ru

28 населенных пунктов в Курской области оказались под контролем Вооруженных сил Украины. Как сообщает телеканал "360", об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, 180 тысяч человек подлежат эвакуации, а выехали или были эвакуированы 121 тысяча человек. Из-за атаки ВСУ на Курскую область погибли 12 человек, 121 ранен, в том числе 10 детей.

Смирнов также рассказал, что власти сейчас ничего не знают о судьбе порядка 2 тысяч человек, которые расположены в 28 населенных пунктах под контролем противника.

Сейчас выкопано 40 км из 46 км противотанкового рва для защиты от ВСУ. Строятся 90 взводно-опорных пунктов, усиливаются патрули, которые должны защищать имущество от мародеров. При этом в регионе нет четкой линии фронта: это осложняет определение местоположения противника.