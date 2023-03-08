Смотри, не влюбись. Пять главных красавчиков российского кино

Актёры, в которых невозможно не влюбиться

08 марта 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: ТНТ

Что может быть лучше подарков и прекрасного настроения в праздничный весенний день? Конечно же, букет из прекрасных мужчин, тщательно отобранный из проектов ТНТ. По случаю 8 Марта мы решили собрать рейтинг из пяти самых красивых актёров российского кино.

Роман Курцын

Один из ярких представителей российского кинематографа. Родился он в Костроме и ещё в школьные годы посещал студии актёрского мастерства. Его дебют в кино состоялся в 2007 году, а сейчас на счету актёра уже более 80 работ. Роман играет, как правило, сильных мужчин. Среди них спортсмены, спецназовцы, военные, пожарные, тренеры. Он прекрасно справляется с этими ролями, ведь для этого у него есть все данные: неотразимая фигура, спортивная подготовка, прекрасное чувство юмора и актёрский талант. Неординарный, красивый и харизматичный – просто мечта любой девушки. Персонажи Романа – искренние и жизненные, а это всегда цепляет. Отдельно стоит выделить прекрасную физическую форму, чего только стоят его бицепсы! В сериале "Отпуск" найдётся немало моментов, которые помогут вам в этом убедиться.

Вячеслав Чепурченко

Вячеслав Чепурченко навсегда остался в сердцах зрителя после роли в сериале "Жуки". Можно сказать, что удача сопровождает его по жизни. Он, успешно дебютировав на сцене "Табакерки", сумел закрепиться в основном актёрском составе, исполняя главные роли. Помимо профессиональных качеств, природный магнетизм Вячеслава не оставляет нас равнодушными. Поклонницы его творчества неоднократно признавали его новым секс-символом российского кинематографа. Позитивный, располагающий к себе и при этом довольно скромный Вячеслав, не мог не войти в наш список "лучших из лучших".

Антон Филипенко

Первые роли Антона Филипенко моментально растопили сердца зрителей. На данный момент в его послужном списке более 70 работ. В 2021 году он дебютировал как режиссёр, за что заслужил награду на кинофестивале короткометражного кино. В 2022 году он запомнился участием в шоу "Звёзды в Африке", где активно ухаживал за ведущей Ольгой Бузовой. Совсем недавно вы могли его видеть в социальной комедии "Стрим", где Антон сыграл физрука с разбитым сердцем. Можем поспорить, что ваш физрук не был таким же красавчиком.

Глеб Калюжный

Молодой актёр, который в краткие сроки зарекомендовал себя как профессионал актёрского мастерства. Амбициозный и талантливый – лишь малая часть положительных отзывов о Глебе. Когда наблюдаешь за его игрой – чувствуется, что он на своём месте, какая бы роль ему ни досталась. Нет сомнений, что его внешность – это прекрасное дополнение к его образам. Сейчас у него более тридцати работ как в кино, так и в сериалах. Помимо актёрского таланта, у Глеба записан не один рэп-альбом, что не может не радовать его поклонников. Похоже, он просто обязан стать звездой поколения: судьба сама упорно приводит его в нужные проекты. Сначала неожиданное бинго с подростковым гимном "14+" на Берлинале, затем другие яркие роли в таких же социально значимых молодёжных проектах. Кстати, о проектах с Глебом Калюжным: не пропустите, ведь уже сейчас на телеканале ТНТ можно увидеть второй сезон сериала "Вампиры средней полосы". Проект собрал в себе элементы комедии, фантастики и детектива. В нём Глеб играет молодого вампира Женька, которого окрестили секс-символом сериала ещё в первом сезоне. Чем не русская версия Деймона Сальваторе?

Павел Деревянко

Актёр давно и прочно вошёл в наш кинематограф. Он – творческая натура, обладающая безупречным чувством юмора и прекрасными физическими данными. Ему по плечу любая роль: комедия или драма – для него не существует рамок. Его таланты не остаются без внимания, поклонницы и многие звёзды заявляют о симпатии к Павлу. "Настоящий сердцеед!" – говорят они. Пристально следим за актёром и его новыми амплуа, а пока советуем пересмотреть "Домашний арест", где он сыграл главную роль.