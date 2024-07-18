Смываемую втулку для туалетной бумаги разработали в России

Она не содержит вредных для окружающей среды веществ

18 июля 2024, 22:37, ИА Амител

Туалетная бумага / Фото: pxhere.com/ru/photo/1041922

"Архбум тиссью групп", предприятие по производству бумажных санитарно-гигиенических изделий, известное своей туалетной бумагой под брендом Soffione, представило инновацию – первую в России смываемую втулку, пишет ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе компании, это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с испытательным центром кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.

Дочерняя компания Архангельского ЦБК, ООО "Архбум тиссью групп", находящаяся в Калужской области, выпустила на рынок продукты линейки туалетной бумаги Soffione со смываемой втулкой. Это значимый шаг в развитии импортозамещения.

Туалетная бумага Soffione со смываемой втулкой уже доступна для покупки в российских магазинах.

Для производства своей продукции "Архбум тиссью групп" использует первичную беленую целлюлозу хвойных и лиственных пород древесины, поставляемую Архангельским ЦБК.

Уточняется, что втулка не содержит вредных для окружающей среды компонентов.