Смываемую втулку для туалетной бумаги разработали в России
Она не содержит вредных для окружающей среды веществ
18 июля 2024, 22:37, ИА Амител
"Архбум тиссью групп", предприятие по производству бумажных санитарно-гигиенических изделий, известное своей туалетной бумагой под брендом Soffione, представило инновацию – первую в России смываемую втулку, пишет ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе компании, это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с испытательным центром кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова.
Дочерняя компания Архангельского ЦБК, ООО "Архбум тиссью групп", находящаяся в Калужской области, выпустила на рынок продукты линейки туалетной бумаги Soffione со смываемой втулкой. Это значимый шаг в развитии импортозамещения.
Туалетная бумага Soffione со смываемой втулкой уже доступна для покупки в российских магазинах.
Для производства своей продукции "Архбум тиссью групп" использует первичную беленую целлюлозу хвойных и лиственных пород древесины, поставляемую Архангельским ЦБК.
Уточняется, что втулка не содержит вредных для окружающей среды компонентов.
"Ее полное растворение осуществляется в течение семи секунд (легко распадается с первого смывания водой), что не создает рисков появления засоров канализационных труб", – подчеркнули в компании.
23:55:04 18-07-2024
Как тебе такое Илон Маск !?
00:30:02 19-07-2024
вау!
06:18:14 19-07-2024
До чего дошел прогресс...
07:17:11 19-07-2024
Ну наконец-то , это серьёзный прорыв , спасибо нашим учёным!!! 😎
07:19:31 19-07-2024
Лет тридцать наверное пара НИИ работало, большое научное и производственное достижение. Низкий поклон вам. Теперь за будущее поколение на унитазах спокоен))
07:35:01 19-07-2024
ну как так,пойду и напьюсь,от зависти
08:08:02 19-07-2024
А почему первая-то?По моему Zewa что-то подобное давно делает.
08:30:52 19-07-2024
Из за этих втулок d=5см метраж меньше, а размер рулона стандартный и вдобавок намотка рыхлая. Объём упаковки 12 рулонов как чемодан и тащить из магазина, раздутый хитрыми маркетологами, интимный товар даже стыдно. Есть бумага без втулок, но серая и не качественная. Нормальную бумагу пусть наматывают компактно и без втулок, крупно указывая вес и метраж. Не хрен мусор создавать, копируя буржуйский образ жизни.
08:37:27 19-07-2024
Гость (08:30:52 19-07-2024) Объём упаковки 12 рулонов как чемодан и тащить из магазина, раздутый хитрыми маркетологами, интимный товар даже стыдно. а вы туалетную бумагу в маске и темных очках покупаете? или просите старших товарищей купить?
09:02:18 19-07-2024
Гость (08:37:27 19-07-2024) а вы туалетную бумагу в маске и темных очках покупаете? или ... Отвечу иносказательно анекдотом: "Девушка на свидании спрашивает парня: "Какая у тебя зарплата?" Он отвечает: "50 тысяч." Она: "Фиии, у меня столько на туалетную бумагу уходит." Он: "Фууу, ну ты и засрааанка" - и уходит."
09:24:39 19-07-2024
Гость (09:02:18 19-07-2024) Отвечу иносказательно анекдотом: "Девушка на свидании спраши... она: ну и идиот, у меня-то в $.
09:43:56 19-07-2024
Гость (08:30:52 19-07-2024) Из за этих втулок d=5см метраж меньше, а размер рулона стан... Если вам стыдно покупать, и носить туалетную бумагу, пользуйтесь газетами, их почтальон к вам домой сам принесёт😉
08:36:10 19-07-2024
" выпустила на рынок продукты линейки туалетной бумаги Soffione со смываемой втулкой. Это значимый шаг в развитии импортозамещения."-------- вот это импортозаместили так импортозаместили... руководству конторы повешать на груди ордена Сутулого 2-й степени.
08:54:37 19-07-2024
10 лет назад такая реклама была. В чем прорыв?
09:24:51 19-07-2024
Гость (08:54:37 19-07-2024) 10 лет назад такая реклама была. В чем прорыв?... Да просто реклама. Покупаем такую бумагу. Втулка у них давно растворяется в воде.
11:37:37 19-07-2024
Гость (09:24:51 19-07-2024) Да просто реклама. Покупаем такую бумагу. Втулка у них дав... это у вас враговая.
а тут импортозамещение.
понимать надо.
я вот с удивлением недавно узнал, что проволочка которой зажимается пакет с хлебом в магазе - тоже совсем недавно импортозамещенная. был очень удивлен.
09:19:30 19-07-2024
На правах рекламы.
09:27:37 19-07-2024
Почёт нашим учёным:изобрели то, что можно смывать без остатка.
09:41:47 19-07-2024
Это прорыв! Однозначно!
09:46:24 19-07-2024
Гость (09:41:47 19-07-2024) Это прорыв! Однозначно! ... смыв.
09:51:25 19-07-2024
Мусик (09:46:24 19-07-2024) смыв.... прорыв может быть от нерастворившегося смыва.
потому - смыв.
10:21:47 19-07-2024
ну в совке и бумаги туалетной не было! молодцы наши ученые
10:25:04 19-07-2024
Я не пойму, в чем проблема. Трудно втулку в мусор выбросить?
10:40:01 19-07-2024
Гость (10:25:04 19-07-2024) Я не пойму, в чем проблема. Трудно втулку в мусор выбросить?... Читала, читала отзывы, удивлялась их бурному обсуждению, думала дойти до конца и написать слово в слово Вашего комментария!!!
11:12:14 19-07-2024
Ну теперь заживём!
11:33:18 19-07-2024
ну и зоопарк в комментариях. То достижение им не достаточное - почему сами не показываете результаты лучше? То направление разработки не устраивает - значит интересующая вас ниша свободна и вы вот-вот покажите в ней прорыв. Есть еще глупенькие - так такое уже было, зева выпускает, это не новшество - а вот они взяли и первые в России догнали зеву. Кто знает, возможно следующим шагом обгонят ее. А вот почему плакальщики и всёпропальщики не развиваются, не дают информационных поводов - не понятно, ведь здесь они в совершенстве владеют знаниями в строительстве, дорожном ремонте, управлении страной, военной стратегией и всем-всем-всем остальным.....
11:40:33 19-07-2024
в жизни всегда есть место подвигу! и даже по т.буиаги.
вот как-то читал што в англии стираемую т.бумагу делают. простирывают и на изготовление масок от коронавируса пускают. вранье наверное...
11:42:03 19-07-2024
Ждем съедобную....
12:54:36 19-07-2024
Гость (11:42:03 19-07-2024) Ждем съедобную....... из мацы. легко.
14:37:32 19-07-2024
Гость (11:42:03 19-07-2024) Ждем съедобную....... Ага, подтёрся и съел😂😂😂
12:13:38 19-07-2024
Специально для ''умненьких'',читайте в статье написано ''представили инновацию - первую в России смываемую втулку(!)''Заметьте не первую российскую, а первую в РОССИИ!!!Как говорится найдите 10 отличий!