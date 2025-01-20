23 января метеозависимым придется несладко: атмосферное давление на Алтае будет очень резко расти

20 января 2025, 14:40, ИА Амител

Гололед в Барнауле / Фото: amic.ru

Алтайский край с 21 по 23 января окажется во власти западного циклона, который принесет в регион неблагоприятные погодные условия. Синоптики прогнозируют снег и мокрый снег, а по южным районам он будет идти с дождем. Ветер усилится, местами поднимутся метели. На дорогах ожидается сильная гололедица, а на проводах и ветках деревьев – отложение мокрого снега, из-за этого возможны обрывы линий электропередачи, сообщила amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"В ночь на 21 и 22 января по краю столбики термометров преимущественно покажут от 0 до -6 градусов. Днем в эти даты они поднимутся до 0...+5, но уже к вечеру 22 января в регионе начнется резкое похолодание: температура упадет до -5...-12°С, а ветер усилится до 20-24 м/с, возможны и порывы до 25-28 м/с. В ночь на четверг ожидается настоящий обвал холода: будет от -14 до -19°С, местами до -25. Примерно такая же температура сохранится днем. При положительных температурах снег будет таять, на дорогах и тротуарах образуется слякоть, а потом это все замерзнет", – уточнила Наталия.

Предварительно, на день 22 января и в ночь на 23-е из-за неблагоприятных погодных условий в Алтайском крае объявят штормовое предупреждение. Синоптик отметила, что 23 января давление будет расти очень резко, поэтому метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

С 24 по 26 января морозы в Алтайском крае продолжат усиливаться. Ночью обещают -22...-28 градусов, местами до -34. Днем – от -14 до -20 градусов, местами до -25.