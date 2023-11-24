Снайперы со всей Сибири съехались на Алтай для оттачивания профессиональных навыков

В течение трех недель они обменивались опытом и получали новые знания

24 ноября 2023, 11:34, ИА Амител

Учебные сборы снайперов / Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю

В Барнауле завершился учебно-методический сбор снайперов подразделений ОМОН и СОБР Сибирского округа войск национальной гвардии РФ. Мероприятие проводилось на базе краевого управления Росгвардии.

"В течение трех недель представители подразделений полиции специального назначения под руководством опытных инструкторов оттачивали свои профессиональные навыки, выполняя упражнения специальных стрельб из винтовки и пистолета. В рамках насыщенной учебной программы с росгвардейцами были проведены занятия по маскировке огневых позиций, тактико-специальной подготовке, топографии и подготовке нештатных арткорректировщиков. Участники смогли обменяться опытом и получить новые знания", – рассказали в алтайском управлении Росгвардии.

"Весь курс обучения был разработан с учетом боевого опыта, полученного подразделениями Росгвардии в ходе участия в специальной военной операции", – подчеркнули в ведомстве.

Большое внимание было уделено практике стрельбы в сложных метеоусловиях и эффективному взаимодействию снайперов со штурмовыми группами при выполнении различных служебно-боевых задач.

В качестве отдельного направления росгвардейцы отработали действия по нейтрализации средств беспилотной авиации.