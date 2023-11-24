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Снайперы со всей Сибири съехались на Алтай для оттачивания профессиональных навыков

В течение трех недель они обменивались опытом и получали новые знания

24 ноября 2023, 11:34, ИА Амител

Учебные сборы снайперов / Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю

В Барнауле завершился учебно-методический сбор снайперов подразделений ОМОН и СОБР Сибирского округа войск национальной гвардии РФ. Мероприятие проводилось на базе краевого управления Росгвардии.

"В течение трех недель представители подразделений полиции специального назначения под руководством опытных инструкторов оттачивали свои профессиональные навыки, выполняя упражнения специальных стрельб из винтовки и пистолета. В рамках насыщенной учебной программы с росгвардейцами были проведены занятия по маскировке огневых позиций, тактико-специальной подготовке, топографии и подготовке нештатных арткорректировщиков. Участники смогли обменяться опытом и получить новые знания", – рассказали в алтайском управлении Росгвардии.

"Весь курс обучения был разработан с учетом боевого опыта, полученного подразделениями Росгвардии в ходе участия в специальной военной операции", – подчеркнули в ведомстве.

Большое внимание было уделено практике стрельбы в сложных метеоусловиях и эффективному взаимодействию снайперов со штурмовыми группами при выполнении различных служебно-боевых задач.

В качестве отдельного направления росгвардейцы отработали действия по нейтрализации средств беспилотной авиации.

Алтайский край обучение

Комментарии 15

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Гость

11:46:29 24-11-2023

Тыловые ?

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Гость

11:49:47 24-11-2023

А в это время не профессиональные военные забранные с заводов и предприятий по мобилизации принимают непосредственное участие в боевых действиях...

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Гость

12:21:04 24-11-2023

Гость (11:49:47 24-11-2023) А в это время не профессиональные военные забранные с заводо... Странновато, правда

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Гость

12:24:31 24-11-2023

Профподготоку можно совместить. И в Сибири не обязательно собираться, можно поближе. Или прям на месте. И потренировались и пользу принесли

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Гость

12:30:47 24-11-2023

Ещё в 70-е годы прошлого века на Западе было расчитано, что для колониальной экономики трубы и лесоповала достаточно 15 миллионов русских. Остальные излишни и должны быть утилизированы. Вот теперь над этим и работаем. Интенсивно и массированно.

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Гость

12:39:29 24-11-2023

Гость (12:30:47 24-11-2023) Ещё в 70-е годы прошлого века на Западе было расчитано, что ... Наши враги переводят стрелки на наших олигархов. Мол, это российские олигархи так рассчитывают. Подозреваю, что врут!

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Гость

12:45:43 24-11-2023

Гость (12:30:47 24-11-2023) Ещё в 70-е годы прошлого века на Западе было расчитано, что ... Это когда эксперт КГБ подключался к разуму Олбрайт и считывал информацию?

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Гость

12:50:20 24-11-2023

Гость (12:30:47 24-11-2023) Ещё в 70-е годы прошлого века на Западе было расчитано, что ... Пока только прибавляется, было 146 миллионов, уже 149. Когда все закончится может быть еще больше. Но может и меньше, зависит, как закончится. При самом плохом сценарии во всем мире останется 15 миллионов. Где-нибудь в Африке

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Гость

13:59:46 24-11-2023

Гость (12:50:20 24-11-2023) Пока только прибавляется, было 146 миллионов, уже 149. Когда... Таблеточки примите.

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Гость

14:46:16 24-11-2023

Гость (13:59:46 24-11-2023) Таблеточки примите.... Головку из песочка выньте

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Гость

12:58:52 24-11-2023

во времена. раньше про фабрики и заводы писали. сейчас про слет снайперов. и все все понятно. объяснять никому ничено не надо. эххх

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Гость

13:05:55 24-11-2023

По фанерным мишенькам полицаям уютно стрелять. В тепле , в тылу, ни откуда не прилетит... . Жизнь удалась.

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Коротин Виктор

14:15:14 24-11-2023

Вот и бандеровцы свой голос подали ,недовольны нашими снайперами ,видно хорошо наши ребята стрелять умеют ,бошки у врагов как гнилые арбузы разлетаются !

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Гость

15:56:58 24-11-2023

Может, раз тут собрались, бродячих собак нам отстреляют? Всё польза будет и простому народу.

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Гость

23:14:17 24-11-2023

А почему слет дворников не проводят? Или крановщиков? Эти хоть реальную пользу людям приносят и никого не убивают. Показали потенциальных киллеров - зачем? Надо добро показывать! Или добро должно быть с автоматами?

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