Снег, дождь и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае

Водителям напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности

08 февраля 2024, 09:57, ИА Амител

Дорога в снегу / Фото: pxhere.com/ru/photo/117924

Жителей и гостей Алтайского края предупредили о надвигающейся непогоде. Пост опубликовали в пресс-службе МЧС.

Утром и днем 9 февраля и сутки 10 февраля ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки, гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега), метели. Усиление ветра 18-23 м/с, местами порывы 25-30 м/с.

На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

Водителям порекомендовали отказаться от дальних поездок, а также посоветовали быть внимательными на дороге.