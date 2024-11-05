Снег и минус. О погоде в Алтайском крае 5 ноября
Местами ожидается порывистый ветер
05 ноября 2024, 06:00, ИА Амител
В Алтайском крае 5 ноября похолодает. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха по региону составит +1...+6 градусов с похолоданием в течение дня до 0...-5. В отдельных районах небольшие, по югу и востоку умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, местами гололедные явления, на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, в начале дня по востоку местами порывы до 16 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут +1...+3 градуса с похолоданием в течение дня до 0...-3 градусов. В начале дня небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, возможны гололедные явления, на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
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