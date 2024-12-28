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Снег и порывистый ветер накроют Алтайский край 28 декабря

На дорогах прогнозируют сильную гололедицу и снежные заносы

28 декабря 2024, 09:45, ИА Амител

Снег. Метель. Ветер / Фото: amic.ru
Снег. Метель. Ветер / Фото: amic.ru

В Алтайском крае днем 28 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

По данным синоптиков, в регионе ожидаются снег и метели, усиление ветра до 17-22 м/с и порывы до 25 м/с. На дорогах возможны сильная гололедица и снежные заносы.

Наиболее сильные осадки и ветер прогнозируют на территории следующих районов Алтайского края:

  • Бийского;
  • Быстроистокского;
  • Зонального;
  • Ельцовского;
  • Краснощековского;
  • Петропавловского;
  • Солонешенского;
  • Смоленского;
  • Усть-Калманского;
  • Усть-Пристанского;
  • Целинного.
Алтайский край Погода

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