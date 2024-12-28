Снег и порывистый ветер накроют Алтайский край 28 декабря

На дорогах прогнозируют сильную гололедицу и снежные заносы

28 декабря 2024, 09:45, ИА Амител

Снег. Метель. Ветер / Фото: amic.ru

В Алтайском крае днем 28 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

По данным синоптиков, в регионе ожидаются снег и метели, усиление ветра до 17-22 м/с и порывы до 25 м/с. На дорогах возможны сильная гололедица и снежные заносы.

Наиболее сильные осадки и ветер прогнозируют на территории следующих районов Алтайского края: