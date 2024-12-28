Снег и порывистый ветер накроют Алтайский край 28 декабря
На дорогах прогнозируют сильную гололедицу и снежные заносы
28 декабря 2024, 09:45, ИА Амител
Снег. Метель. Ветер / Фото: amic.ru
В Алтайском крае днем 28 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.
По данным синоптиков, в регионе ожидаются снег и метели, усиление ветра до 17-22 м/с и порывы до 25 м/с. На дорогах возможны сильная гололедица и снежные заносы.
Наиболее сильные осадки и ветер прогнозируют на территории следующих районов Алтайского края:
- Бийского;
- Быстроистокского;
- Зонального;
- Ельцовского;
- Краснощековского;
- Петропавловского;
- Солонешенского;
- Смоленского;
- Усть-Калманского;
- Усть-Пристанского;
- Целинного.
Комментарии 0