Снег и порывистый ветер ожидаются в Алтайском крае 9 ноября

Похолодает до -3 градусов

09 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Снег / Фото: Hide Obara / unsplash.com

Холодная и снежная погода сохранится в Алтайском крае 9 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Температура по краю составит -3...+2 градуса. Местами ожидается небольшой, по югу местами умеренный и мокрый снег, слабая метель, а в предгорьях – гололедные явления. На дорогах местами будет сильная гололедица. Ветер подует юго-западный, 3-8 м/с, по западу местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле термометры покажут -1...-3 градуса. Возможен небольшой снег. На дорогах местами также будет скользко. Скорость ветра – до 8 м/с.