Снег и потепление. О погоде в Алтайском крае днем 23 ноября
Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с
23 ноября 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От -4 до +1 градуса ожидается в Алтайском крае днем в четверг, 23 ноября. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Местами будет ощутимо теплее – до +6 градусов. Местами небольшой, по западу умеренный снег, мокрый снег. Возможны гололедные явления. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Барнауле от -1 до +1 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
Комментарии 0