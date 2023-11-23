Снег и потепление. О погоде в Алтайском крае днем 23 ноября

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с

23 ноября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От -4 до +1 градуса ожидается в Алтайском крае днем в четверг, 23 ноября. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Местами будет ощутимо теплее – до +6 градусов. Местами небольшой, по западу умеренный снег, мокрый снег. Возможны гололедные явления. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле от -1 до +1 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.