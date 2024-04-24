Снег и холод. О погоде в Алтайском крае 24 апреля
Дневная температура составит от +2 до +7 градусов
24 апреля 2024, 06:01, ИА Амител
Весенние цветы в снегу / Фото: unsplash.com
Снег, мокрый снег и гололедные явления ожидаются в восточных и южных районах Алтайского края днем 24 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Согласно ожиданиям специалистов, дневная температура составит от +2 до +7 градусов. На дорогах местами гололедица. В отдельных районах не исключено появление временного снежного покрова. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +2 до +4 градусов. В начале дня небольшой снег. На дорогах местами гололедица, появление временного снежного покрова. Ветер северный, 4-9 м/с.
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