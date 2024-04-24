Снег и холод. О погоде в Алтайском крае 24 апреля

Дневная температура составит от +2 до +7 градусов

24 апреля 2024, 06:01, ИА Амител

Весенние цветы в снегу / Фото: unsplash.com

Снег, мокрый снег и гололедные явления ожидаются в восточных и южных районах Алтайского края днем 24 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Согласно ожиданиям специалистов, дневная температура составит от +2 до +7 градусов. На дорогах местами гололедица. В отдельных районах не исключено появление временного снежного покрова. Ветер северный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +2 до +4 градусов. В начале дня небольшой снег. На дорогах местами гололедица, появление временного снежного покрова. Ветер северный, 4-9 м/с.