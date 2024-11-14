Снег, местами метели. О погоде в Алтайском крае днем 14 ноября
Местами сильные порывы ветра
14 ноября 2024, 06:00, ИА Амител
Заснеженный лес / Фото: unsplash.com / Kelly Sikkema
От -6 до -11 градусов ожидается в Алтайском крае днем 14 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
На большей части территории небольшой снег, местами метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с.
В Барнауле от -6 до -8 градусов. Небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.
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