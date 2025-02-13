Снег, местами сильный. О погоде в Алтайском крае днем 13 февраля

На дорогах сильная гололедица, снежные заносы

13 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Зима и деревья в снегу в Барнауле / Фото: amic.ru

От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае в четверг, 13 февраля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Умеренный, местами сильный, по югу местами небольшой снег, метели. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, 17-22 м/с, местами порывы 25-28 м/с.

В Барнауле от -3 до -5 градусов. Умеренный снег, метель. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный, 17-22 м/с.