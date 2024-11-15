Снег, местами сильный. О погоде в Алтайском крае днем 15 ноября

Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с

15 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Заснеженные вершины / Фото: unsplash.com / Riccardo Chiarini

От -1 до -6 градусов ожидается в Алтайском крае днем 15 ноября. Как сообщает региональный Гидрометцентр, будет идти небольшой, временами умеренный снег.

По востоку сильный снег, ожидаются метели. На дорогах местами сильная гололедица, в восточных районах снежные заносы. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле от -2 до -4 градусов. Небольшой, временами умеренный снег, метель. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.