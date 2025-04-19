Снег продолжается. О погоде в Алтайском крае днем 19 апреля

Местами возможны гололедные явления

19 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Снегопад в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

От +1 до +6 градусов ожидается в Алтайском крае днем 19 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный мокрый снег. Не исключен дождь. Местами возможны гололедные явления. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 6–11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле от +1 до +3 градусов. Небольшой мокрый снег. Ветер западный, 6–11 м/с.