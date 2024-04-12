Снег с дождем и гололедица. О погоде в Алтайском крае 12 апреля

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с

12 апреля 2024, 06:01, ИА Амител

Снег / Фото: unsplash.com / Victor Serban

От 0 до +5 градусов ожидается в Алтайском крае 12 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В пятницу в крае пройдут осадки. Местами небольшие, в предгорьях умеренные в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололедные явления. На дорогах в утренние часы гололедица, местами по краю и в предгорьях появление временного снежного покрова. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от 0 до +2 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.