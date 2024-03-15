Снег, ветер и до -6. Погода в Алтайском крае 15 марта
На дорогах местами гололедица
15 марта 2024, 06:01, ИА Амител
Заснеженные сосны и березы / Фото: unsplash.com
От -1 до -6 градусов ожидается в Алтайском крае днем 15 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
На большей части территории пройдет небольшой, местами умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
В Барнауле от -3 до -5 градусов. Небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с.
08:48:32 15-03-2024
Ни чего, что в Барнауле утром минус 15? Вот уж точно говорят, что девиз синоптиков: "Погоду на завтра слушайте послезавтра".
08:50:01 15-03-2024
Гость (08:48:32 15-03-2024) Ни чего, что в Барнауле утром минус 15? Вот уж точно говорят... ничего, что Алтайский край это не только Барнаул?
12:50:43 15-03-2024
Гость (08:50:01 15-03-2024) ничего, что Алтайский край это не только Барнаул?... А ничего, что Барнаул в Алтайском крае?
12:56:41 15-03-2024
Гость (12:50:43 15-03-2024) А ничего, что Барнаул в Алтайском крае?... площадь Барнаула и площадь края самостоятельно осилишь сравнить?
12:58:33 15-03-2024
Гость (12:56:41 15-03-2024) площадь Барнаула и площадь края самостоятельно осилишь сравн... А ты географию?
13:00:33 15-03-2024
Гость (12:50:43 15-03-2024) А ничего, что Барнаул в Алтайском крае?... О, синоптики в комментах появились)
13:03:38 15-03-2024
Гость (13:00:33 15-03-2024) О, синоптики в комментах появились)... клоун, ты палишься)
08:55:35 15-03-2024
Гость (08:48:32 15-03-2024) Ни чего, что в Барнауле утром минус 15? Вот уж точно говорят... Ничего что написано вот так: От -1 до -6 градусов ожидается в Алтайском крае днем 15 марта. А у меня в Барнауле еще пока утро.
12:56:59 15-03-2024
Гость (08:55:35 15-03-2024) Ничего что написано вот так: От -1 до -6 градусов ожидается ... А ничего, что уже день, а в Барнауле минус 8?
12:59:22 15-03-2024
Гость (12:56:59 15-03-2024) А ничего, что уже день, а в Барнауле минус 8?... дотерпи часов до 15-16 потом на градусник смотри
13:01:48 15-03-2024
Гость (12:59:22 15-03-2024) дотерпи часов до 15-16 потом на градусник смотри... 16 ч. уже вечер
12:58:03 15-03-2024
Гость (08:55:35 15-03-2024) Ничего что написано вот так: От -1 до -6 градусов ожидается ... У меня в Рубцовске минус 9. Уже день. Не спорьте, синоптики редко не ошибаются
15:01:01 15-03-2024
Гость (12:58:03 15-03-2024) У меня в Рубцовске минус 9. Уже день. Не спорьте, синоптики ... Рубцовск
Сейчас 15:00.
−6
12:50:12 15-03-2024
Синоптики - главные сказочники))