Снег, ветер, метели, гололед. О погоде в Алтайском крае 18 апреля

Порывы ветра составят до 17-22 м/с

18 апреля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Днём 18 апреля в восточных и южных районах Алтайского края сохранится снег, местами сильный, ветер до 17-22 м/с. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Температура составит от -3 до +2 градусов. Местами гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле от -1 до +1 градуса. Небольшой мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.