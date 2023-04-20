Снегопады закончились. О погоде в Алтайском крае 20 апреля
В регионе немного потеплеет
20 апреля 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Снегопады в Алтайском крае закончились. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Температура воздуха в регионе составит от +2 до +7 градусов. Без осадков. В утренние часы местами возможен туман. На дорогах сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.
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