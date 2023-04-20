Снегопады закончились. О погоде в Алтайском крае 20 апреля

В регионе немного потеплеет

20 апреля 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Снегопады в Алтайском крае закончились. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в регионе составит от +2 до +7 градусов. Без осадков. В утренние часы местами возможен туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.