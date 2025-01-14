Из-за осадков и колебания температур в отдельных районах поднимутся метели, местами будут снежные заносы, а на дорогах – сильная гололедица

14 января 2025, 17:20, ИА Амител

Зима. Снег. Следы / Фото: amic.ru

15 и 16 января в Алтайском крае сохранится спокойная и преимущественно без осадков погода. Лишь днем в четверг местами по северу пройдет небольшой снег, поднимется слабая метель. При этом температура воздуха будет постепенно повышаться. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В ночь на 15 января ожидается -9...-14 градусов, в предгорьях – до -24. Днем – от -2 до -7°С, местами -8...-13°С. Ветер 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 14 м/с. 16 января температура будет на 1-4 градуса теплее. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду, а местами он усилится до 16 м/с", – сообщила синоптик.

Характер погоды начнет меняться 17 января. На большей части Алтайского края пройдут снегопады различной интенсивности, а температура продолжит повышаться. Ночью ожидается от -4 до -12 градусов, днем – от 0 до -7, в предгорьях максимально потеплеет до +3.