Астрологи рассказали, что с собой принесет февральское полнолуние

12 февраля 2025, 11:31, ИА Амител

Снежная луна / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Второе в 2025 году полнолуние наступило 12 февраля. Из-за суровых февральских холодов в народе это явление прозвали Снежной луной.

Как говорят астрологи, Снежная луна принесет не только холодную погоду, но и горячие эмоции. Это полнолуние добавит в жизнь страсти, неожиданных озарений и драматичных поворотов. Оно может подтолкнуть к решительным шагам в отношениях, напомнить о собственной ценности или пробудить забытые таланты.

Астрологи советуют: используйте это время для постановки целей, завершения старых проектов и поиска вдохновения. Главное – не бояться действовать смело и с огоньком. Но будьте готовы к сюрпризам: влияние Урана в Тельце делает события непредсказуемыми. Эмоции могут рваться наружу, поэтому важно сохранять баланс.

Отмечается, что наиболее тяжко в это время будет Львам и Козерогам – этим знакам астрологи рекомендуют наиболее тщательно следить за своими эмоциями, чтобы избежать всяческих неприятностей. А для остальных знаков этот период должен быть успешным.