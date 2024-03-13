Снежные дюны. Барнаул в середине марта переоделся в зиму

Снег и ветер за одну ночь превратили город в почти снежный Арракис из вселенной "Дюны" Фрэнка Герберта

13 марта 2024, 12:05, ИА Амител

Последствия снегопада в Барнауле 13 марта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Неожиданные снег и ветер пришли в Алтайский край в ночь на 13 марта. Барнаул утром встал в огромных пробках. Особенно досталось Индустриальному району, где заторы были практически на каждой улице. Хотелось бы расслабиться уже и просто прыгать через лужи, но, как прогнозируют синоптики, впереди нас ждут еще снегопады и 20-градусные морозы.

Крепимся, настоящая весна уже близко. А пока снежное мартовское утро в нашем фоторепортаже.