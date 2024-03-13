Снежные дюны. Барнаул в середине марта переоделся в зиму
Снег и ветер за одну ночь превратили город в почти снежный Арракис из вселенной "Дюны" Фрэнка Герберта
13 марта 2024, 12:05, ИА Амител
Последствия снегопада в Барнауле 13 марта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Неожиданные снег и ветер пришли в Алтайский край в ночь на 13 марта. Барнаул утром встал в огромных пробках. Особенно досталось Индустриальному району, где заторы были практически на каждой улице. Хотелось бы расслабиться уже и просто прыгать через лужи, но, как прогнозируют синоптики, впереди нас ждут еще снегопады и 20-градусные морозы.
Крепимся, настоящая весна уже близко. А пока снежное мартовское утро в нашем фоторепортаже.
13:47:45 13-03-2024
Подобное было в прошлом годуи в середине апреля.
20:28:26 13-03-2024
У нас теперь зимы нормальной нет. Снег идёт весной, а зимой дожди
00:15:48 14-03-2024
Капец, как неожиданно.
09:26:56 14-03-2024
А ночью дорожные службы не работают? За эту зиму я ни разу не видела снегоуборочной машины. Их нет? Ведь это было хорошо когда снег сразу грузили в грузовики и вывозили. Теперь только трактора? Когда уберут на Калинина 6 мы уже плаваем, а что будет когда сейчас все растает. Приятно и завидно смотреть на нечетную сторону ул. Калинина. Как будто другая страна.