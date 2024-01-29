Снежный плен. Где в Барнауле заказать уборку и вывоз снега

Да так, чтобы быстро и качественно

29 января 2024, 10:30, ИА Амител erid: LjN8KMV75

Техника компании "Эталон" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Зима 2023-2024 года удивляет своими капризами. Вчера выпал снег, сегодня оттепель, а на завтра снова передают мороз. И все по кругу. Снега пусть и не так много, но если его вовремя не убрать, то он быстро превратится в ледяной непроходимый барьер. Рассказываем, когда лучше убирать снег и где заказать трактор или грейдер в Барнауле.

Когда лучше убирать снег после снегопада?

Если говорить об улично-дорожной сети города, то по ГОСТу там должны чистить в течение 5-6 часов после окончания снегопада.

Предприятия, организации и частные лица, конечно, сами определяют, когда убирать снег с прилегающей территории. Но стоит помнить, что чем дольше он лежит, тем сложнее потом будет его ровно счистить. Сугробы и снеговые тропки делают проход и проезд некомфортным, а иногда даже опасным. И создают непрезентабельный вид. Поэтому от белого атрибута зимы лучше избавляться сразу после окончания снегопада.

Где в Барнауле заказать уборку снега?

Такие услуги оказывает ООО "Эталон". В парке компании есть вся необходимая техника: трактор-погрузчик-экскаватор, грейдер, самосвалы (25-тонники). Техника новая, современная, надежная.

Компания работает с любыми заказчиками: от частного лица до крупного завода, а также с бюджетными организациями. В списке клиентов – жители пригородных поселков, государственные и муниципальные учреждения, промышленные предприятия, торговые центры и различные организации.

Также "Эталон" работает на субподряде с городскими коммунальными службами.

Снег убирают водители техники с большим опытом. Они оставят после себя аккуратную территорию любой площади.

Техника компании "Эталон" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А снег вывезут?

Да, конечно, если снег негде складировать (да и зачем), техника "Эталона" все вывезет на снегоотвалы. Подчеркнем, что именно на официальные площадки, а не куда-то в лесополосу по дороге на базу, как делают некоторые недобросовестные компании или частники.

Сколько это стоит?

Час чистки территории от снега – 3000 рублей. А вывоз – около 450 рублей за куб.

Если организации нужны отчетные документы – их предоставят. Оплатить можно наличными, на карту или по расчетному счету – как удобнее.

А если надо почистить ночью?

Если снег шел весь день, а завтра утром надо выезжать из частного дома или подготовить проезды для клиентов, можно не ждать утра. Тем более что на следующий день после снегопада свободного трактора вам может уже не достаться – все компании будут усиленно работать на вызовах многочисленных клиентов.

"Эталон" работает в любое время суток – очистку здесь можно заказать даже поздно вечером или ночью.

"У нас есть клиенты, с которыми мы заключили договор, предполагающий работу в любое время суток по запросу. Это очень удобно: снег пошел – не надо спешно искать трактор. Звоните – мы приезжаем", – отметил руководитель компании Ваган Матевосян.

Как заказать?

Самый простой вариант – просто позвонить по номеру 7-963-523-10-87 или на сайте. Или найдите компанию "Эталон" в 2ГИС либо на "Авито".

Если вы продвинутый пользователь гаджетов – установите мобильное приложение "Эталон", где в два клика можно заказать трактор или грейдер. И, кстати, все остальные услуги компании: перевозка автомобильного и грузового транспорта, спецтехники, гаражей и других габаритных грузов эвакуатором, а также укладка асфальта, грейдирование и вывоз строительного мусора.

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ООО "Эталон"

Тел.: +7-963-523-10-87

Email: altstroi22@mail.ru

Адрес: ул. Трактовая, 2Л, офис 406

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