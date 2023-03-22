Тот, с которого всё началось. Снимки из первого нацистского концлагеря Дахау

Дахау создали сразу после прихода Адольфа Гитлера к власти

22 марта 2023, 06:35, ИА Амител













































Концлагерь Дахау после освобождения

22 марта 1933 года в Баварии начал действовать первый немецкий концлагерь. Первоначально он предназначался для содержания оппозиционных политиков и церковных деятелей, а также евреев, цыган, гомосексуалистов и душевнобольных, которые, согласно нацистской идеологии, считались "врагами немецкого рейха". Во время Второй мировой войны в Дахау стали направлять также военнопленных, в основном советских, пишет ТАСС.

В Дахау, как и во многих концлагерях, проводились медицинские опыты над заключёнными, в том числе и хирургические эксперименты, часто без анестезии. По разным оценкам, в лагере погибло от 42 тыс. до 70 тысяч человек, включая 7 тысяч советских пленных. За всё время существования лагеря в нём содержалось около 250 тысяч человек из 24 стран.

В апреле 1945 года на территорию концлагеря вошли войска 7-й армии США. Находившиеся там порядка 600 солдат вермахта и СС были взяты в плен и в тот же день расстреляны.

Сейчас на месте концлагеря находится музейно-мемориальный комплекс.