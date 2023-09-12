В мэрии рассказали, какие аварийные дома сносят в Барнауле

Всего за текущий год в городе снесли уже 54 таких дома

12 сентября 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле продолжают работы по сносу аварийных домов, сообщили в мэрии.

"На сегодняшний день подрядные организации ведут работы на аварийных многоквартирных домах по адресам: ул. Ярных, 25; Кулагина, 36; Петра Сухова, 38, 51; Гоголя, 101а; Советской Армии, 85; Пролетарская, 78; Тимуровская, 50; 80-й Гвардейской Дивизии, 50; Эмилии Алексеевой, 17; бульвар 9 Января, 98а", – рассказали в пресс-службе.

Всего в 2023 году в городе уже снесли 54 аварийных дома.