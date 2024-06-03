Снова дождь. О погоде в Алтайском крае 3 июня

В некоторых районах ожидаются осадки

03 июня 2024, 06:05, ИА Амител

Капли дождя / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае местами снова пройдут дожди. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону столбики термометров покажут +17...+22 градуса. Местами небольшие дожди.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от +18 до +20 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с.