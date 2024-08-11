Снова дожди. О погоде в Алтайском крае 11 августа
Местами возможны грозы
11 августа 2024, 06:05, ИА Амител
Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/872077
В Алтайском крае продолжается период дождей. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.
По региону температура воздуха составит от +20 до +25 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман.
Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
22:46:02 11-08-2024
Прекрасно.
Стабильность.