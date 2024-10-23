Снова мальчик. Министр спорта Алтайского края в четвертый раз станет отцом
По-настоящему многодетная семья
23 октября 2024, 09:00, ИА Амител
Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов в четвертый раз станет отцом. У него снова будет мальчик. Об этом в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской на территории РФ) сообщила супруга чиновника и бывшего спортсмена, Кристина Нифонтова.
В частности, девушка опубликовала видео, как чиновник с тремя сыновьями вместе пришли на УЗИ и там узнали пол будущего ребенка.
"У нас снова будет братик", – говорит один из сыновей Ивана Нифонтова.
Таким образом, у министра спорта региона будет уже четыре сына. Жена Нифонтова, Кристина, – мастер спорта по художественной гимнастике, абсолютная чемпионка Алтайского края.
У самого Ивана Нифонтова обширный список спортивных побед. Он не только чемпион Европы по дзюдо, но и выигрывал первенство мира. В 2012 году Нифонтов взял бронзу на Олимпийских играх в Лондоне и стал бронзовым призером этапа Кубка мира. Далее в течение ряда лет Иван Нифонтов завоевывал серебряные и бронзовые медали на чемпионатах мира и Европы. Спортивную карьеру завершил в 2017 году.
Стал министром спорта Алтайского края в ноябре 2023 года.
09:14:40 23-10-2024
Запрещенная в России сеть, признана экстремистской....
Супруга чиновника в экстремистской сети?!
А в остальном можно только порадоваться, молодцы!
09:25:49 23-10-2024
Гость (09:14:40 23-10-2024) Запрещенная в России сеть, признана экстремистской.... С... Министр по этому поводу что имеет сказать?
Или главное отметочку об экстремизме поставить и дальше быть "патриотом"?
09:27:31 23-10-2024
Гость (09:25:49 23-10-2024) Министр по этому поводу что имеет сказать?Или главное от... как вам отчитается - нам расскажите, пожааалуста.
09:27:29 23-10-2024
Гость (09:14:40 23-10-2024) Запрещенная в России сеть, признана экстремистской.... С... и жена девушка
10:15:34 23-10-2024
Гость (09:14:40 23-10-2024) Запрещенная в России сеть, признана экстремистской.... С... всё относительно
09:15:08 23-10-2024
Наверное, хотели девочку)))))))))) судя по контексту!
09:18:51 23-10-2024
Гость (09:15:08 23-10-2024) Наверное, хотели девочку)))))))))) судя по контексту!... не останавливаться на достигнутом
09:50:18 23-10-2024
Мусик (09:18:51 23-10-2024) не останавливаться на достигнутом... "– Сынок, я очень люблю курить сигару, но всё-таки иногда я вынимаю её изо рта."
09:54:09 23-10-2024
прежде чем ставить в пример "многодетство" чинуши - огласите его декларацию о доходах с указанием источников. только не говорите мне - он чемпион, он "заработал" на соревнованиях
09:56:19 23-10-2024
R22 (09:54:09 23-10-2024) прежде чем ставить в пример "многодетство" чинуши - огласите... открытая инфа
10:42:03 23-10-2024
Мусик (09:56:19 23-10-2024) открытая инфа... уважаемый, Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации. новость от 29.12.2022 года
10:18:25 23-10-2024
Ну чтож, молодец. А руками он что то умеет делать?
13:32:41 23-10-2024
Гость (10:18:25 23-10-2024) Ну чтож, молодец. А руками он что то умеет делать? ... при встрече спроси
10:32:13 23-10-2024
Личная жизнь его нам мало интересна.
10:36:54 23-10-2024
Мусик (09:56:19 23-10-2024) открытая инфа... Сейчас не публикуют эту инфу
20:58:55 23-10-2024
Гость (10:36:54 23-10-2024) Сейчас не публикуют эту инфу... Вы не искали.
10:34:39 24-10-2024
Musik (20:58:55 23-10-2024) Вы не искали. ... Вам выше ответили. Доходы только последние видно за 2021 год.
11:36:21 23-10-2024
У родни тоже было сначало 4 мальчика, а 5ой оказалась девочка. На ней остановились)))
12:13:54 23-10-2024
Ничего пятого родят точно девочка будет
21:50:25 23-10-2024
Нифонтов классный министр! В этом году на закрытие сезона в Тянуне бежал!класс!