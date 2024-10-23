Снова мальчик. Министр спорта Алтайского края в четвертый раз станет отцом

По-настоящему многодетная семья

23 октября 2024, 09:00, ИА Амител

Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов / Фото: соцсети Ивана Нифонтова

Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов в четвертый раз станет отцом. У него снова будет мальчик. Об этом в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской на территории РФ) сообщила супруга чиновника и бывшего спортсмена, Кристина Нифонтова.

В частности, девушка опубликовала видео, как чиновник с тремя сыновьями вместе пришли на УЗИ и там узнали пол будущего ребенка.

"У нас снова будет братик", – говорит один из сыновей Ивана Нифонтова.

Таким образом, у министра спорта региона будет уже четыре сына. Жена Нифонтова, Кристина, – мастер спорта по художественной гимнастике, абсолютная чемпионка Алтайского края.

У самого Ивана Нифонтова обширный список спортивных побед. Он не только чемпион Европы по дзюдо, но и выигрывал первенство мира. В 2012 году Нифонтов взял бронзу на Олимпийских играх в Лондоне и стал бронзовым призером этапа Кубка мира. Далее в течение ряда лет Иван Нифонтов завоевывал серебряные и бронзовые медали на чемпионатах мира и Европы. Спортивную карьеру завершил в 2017 году.

Стал министром спорта Алтайского края в ноябре 2023 года.