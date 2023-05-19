Снова тепло. О погоде в Алтайском крае 19 мая

Осадков в регионе не ожидается

19 мая 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайский край после похолодания возвращается тепло. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

В регионе дневная температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду. По югу возможны порывы со скоростью до 21 метра в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +21...+23 градуса. Без осадков.