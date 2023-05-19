Снова тепло. О погоде в Алтайском крае 19 мая
Осадков в регионе не ожидается
19 мая 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайский край после похолодания возвращается тепло. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.
В регионе дневная температура воздуха составит от +17 до +22 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду. По югу возможны порывы со скоростью до 21 метра в секунду.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +21...+23 градуса. Без осадков.
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