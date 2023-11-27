Снова тепло. О погоде в Алтайском крае 27 ноября
В регионе зафиксируется плюсовая температура
27 ноября 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
После снегопада в Алтайском крае потеплеет. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
По региону температура воздуха составит от 0 до +5 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. На дорогах гололед.
Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.
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