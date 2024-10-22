Снова туман. О погоде в Алтайском крае 22 октября

Местами возможен порывистый ветер

22 октября 2024, 06:00, ИА Амител

Туман / Фото: pxhere.com/ru/photo/20712

В некоторые районы Алтайского края возвращаются туманы. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от +4 до +9 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по югу умеренные осадки в виде дождя. В утренние часы местами по западу туман.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +4 до +6 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.