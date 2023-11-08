Снова в плюс. О погоде в Алтайском крае 8 ноября

Период снегопадов в регионе закончился

08 ноября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае пока не ожидаются снегопады. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха 8 ноября составит от 0 до +5 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер южный, 2-7 м/с.