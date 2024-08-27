Снова в школу и снова цветы. Как выбрать идеальный букет на 1 сентября?

Об этом рассказали флористы студии цветов "Азалия"

27 августа 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KYt3f

Школьница. Букет / Фото: студия цветов "Азалия"

Скоро наступит осень, а вместе с ней и День знаний. Школьники, нарядившись в новую форму, с букетами цветов в руках побегут поздравлять своих учителей. Чтобы этот день стал по-настоящему особенным, флористы барнаульской студии цветов "Азалия" поделились советами по выбору идеального букета.

Символ заботы и поддержки

Традиция дарить цветы стала неотъемлемой частью любого праздника, создающей особую атмосферу заботы и тепла. 1 сентября не исключение. Каждый букет становится не просто набором цветов, а выражением чувств, добрых пожеланий и поддержки.

Цветы все еще важно брать с собой на линейку, особенно ученикам младших классов. Ведь они улучшают настроение. Дети получают вместе с цветами от родителей ощущение поддержки и любви. Так букет помогает справиться со стрессом и волнением в ответственный день.

А учителя, принимая букеты от своих учеников, чувствуют признание и уважение, что придает им силы и вдохновение на новый учебный год.

Школьники. Букет / Фото: студия цветов "Азалия"

Советы от флористов

Флористы "Азалии" рекомендуют при выборе букета обратить внимание на возрастную группу.

Для младших классов стоит отдать предпочтение ярким цветам и простым формам, без колючек и тяжелых запахов. Идеальным выбором станет гербера (ее считают наименее аллергенным цветком). Также букет не должен быть большим и тяжелым, чтобы не стеснять ребенка.

стоит отдать предпочтение ярким цветам и простым формам, без колючек и тяжелых запахов. Идеальным выбором станет гербера (ее считают наименее аллергенным цветком). Также букет не должен быть большим и тяжелым, чтобы не стеснять ребенка. Для букета учеников от старших классов подойдут глубокие цвета, большой объем и экзотический состав. Современная стильная упаковка, необычные цветы станут идеальным дополнением к образу. Обратите внимание на сборные букеты с орхидеями, интересными оттенками и необычными формами роз.

подойдут глубокие цвета, большой объем и экзотический состав. Современная стильная упаковка, необычные цветы станут идеальным дополнением к образу. Обратите внимание на сборные букеты с орхидеями, интересными оттенками и необычными формами роз. Букет от класса – экономная тенденция последних лет, которая создаст "вау"-эффект. Отлично подойдет объемный сборный букет или монобукет из одного цветка, когда каждый ученик дарит по розе, где цветок становится частью мозаики в большом букете.

1 сентября цветы объединяют всех, напоминая о важности знаний и бесконечных возможностях, которые ждут впереди. Помочь с выбором и создать идеальный букет для праздника вам всегда смогут флористы-профессионалы студии цветов "Азалия".

Студия цветов "Азалия"

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ИП Алиев Ф. А.

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