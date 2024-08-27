Снова в школу и снова цветы. Как выбрать идеальный букет на 1 сентября?
Об этом рассказали флористы студии цветов "Азалия"
27 августа 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KYt3f
Скоро наступит осень, а вместе с ней и День знаний. Школьники, нарядившись в новую форму, с букетами цветов в руках побегут поздравлять своих учителей. Чтобы этот день стал по-настоящему особенным, флористы барнаульской студии цветов "Азалия" поделились советами по выбору идеального букета.
Символ заботы и поддержки
Традиция дарить цветы стала неотъемлемой частью любого праздника, создающей особую атмосферу заботы и тепла. 1 сентября не исключение. Каждый букет становится не просто набором цветов, а выражением чувств, добрых пожеланий и поддержки.
Цветы все еще важно брать с собой на линейку, особенно ученикам младших классов. Ведь они улучшают настроение. Дети получают вместе с цветами от родителей ощущение поддержки и любви. Так букет помогает справиться со стрессом и волнением в ответственный день.
А учителя, принимая букеты от своих учеников, чувствуют признание и уважение, что придает им силы и вдохновение на новый учебный год.
Советы от флористов
Флористы "Азалии" рекомендуют при выборе букета обратить внимание на возрастную группу.
- Для младших классов стоит отдать предпочтение ярким цветам и простым формам, без колючек и тяжелых запахов. Идеальным выбором станет гербера (ее считают наименее аллергенным цветком). Также букет не должен быть большим и тяжелым, чтобы не стеснять ребенка.
- Для букета учеников от старших классов подойдут глубокие цвета, большой объем и экзотический состав. Современная стильная упаковка, необычные цветы станут идеальным дополнением к образу. Обратите внимание на сборные букеты с орхидеями, интересными оттенками и необычными формами роз.
- Букет от класса – экономная тенденция последних лет, которая создаст "вау"-эффект. Отлично подойдет объемный сборный букет или монобукет из одного цветка, когда каждый ученик дарит по розе, где цветок становится частью мозаики в большом букете.
1 сентября цветы объединяют всех, напоминая о важности знаний и бесконечных возможностях, которые ждут впереди. Помочь с выбором и создать идеальный букет для праздника вам всегда смогут флористы-профессионалы студии цветов "Азалия".
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ИП Алиев Ф. А.Реклама
10:30:31 27-08-2024
А что, от этого ритула отказаться нельзя? Цветы спасибо скажут, от их незаглублённых душ.
10:55:11 27-08-2024
Гость (10:30:31 27-08-2024) А что, от этого ритула отказаться нельзя? Цветы спасибо скаж... цветы не имеют душу. и если они вам что то говорят вам пора к психиатру
11:22:25 27-08-2024
Гость (10:55:11 27-08-2024) цветы не имеют душу. и если они вам что то говорят вам пора ... Они мЕне ничего не говорят. Я. предпочитаю их не губить.
23:24:36 27-08-2024
мы классом скидываем в род.комитет и покупаем тысяч за 15 классный букет, ОДИН шикарный, оригинальный. чем эти 30 веников навыброс. Лучше 1 букет и подарочки памятные ребятишкам