Снова вместе. Известные фигуристы выступят в Барнауле с шоу "Ледниковый период"

Грандиозное зрелище можно будет увидеть 24 мая

20 февраля 2023, 08:45, ИА Амител

Грандиозное шоу "Ледниковый период" смогут увидеть в Барнауле 24 мая в "Титов-арене". Столица региона станет одним из 20 городов России, где выступят звезды мирового уровня: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Максим Шабалин, Александр Энберт, Екатерина Боброва, Иван Букин, Албена Денкова и Максим Ставиский и другие фигуристы.

Но какой же Ледниковый период без полюбившихся всем звезд телепроекта. На льду российских городов появятся участники и финалисты проекта.

"Друзья, мы уже на протяжении 19-ти лет гастролируем по городам России. В этом году мы снова с вами. Для вас мы подготовили абсолютно новую программу с яркими художественными решениями. Вас ждет встреча и с участниками проекта "Ледниковый период" 2022, и с любимыми звездами фигурного катания, которые ранее не принимали в нем участие. Уверен, что эти встречи будут теплыми, яркими и эмоциональными. Мы завоевали ваши сердца и ваше доверие, которое не в праве обмануть. Ждем вас с нетерпением на добрую встречу друзей, снова вместе, вместе и навсегда", - отметил Илья Авербух.

Увидеть звезд можно будет в 19.00 в "Титов-арене". Приобрести билеты также можно на сайте ligaart.ru.