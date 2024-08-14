Снова жара. О погоде в Алтайском крае 14 августа
утренние часы местами по северо-востоку туман
14 августа 2024, 06:00, ИА Амител
Солнце за деревьями / Фото: unsplash.com
От +28 до +33 градусов ожидается в Алтайском крае днем 14 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами по северо-востоку туман. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле от +29 до +31 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.
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