Снова жара. О погоде в Алтайском крае 14 августа

утренние часы местами по северо-востоку туман

14 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Солнце за деревьями / Фото: unsplash.com

От +28 до +33 градусов ожидается в Алтайском крае днем 14 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами по северо-востоку туман. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от +29 до +31 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с.