Снова жара. О погоде в Алтайском крае 17 июня

Осадков по краю не ожидается

17 июня 2023, 06:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайский край после небольшого похолодания возвращается жара. Об этом рассказали специалисты регионального ЦГМС.



В регионе температура воздуха составит от +27 до +32 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +27...+29 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.