Снова жара. О погоде в Алтайском крае 17 июня
Осадков по краю не ожидается
17 июня 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайский край после небольшого похолодания возвращается жара. Об этом рассказали специалисты регионального ЦГМС.
В регионе температура воздуха составит от +27 до +32 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут +27...+29 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.
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