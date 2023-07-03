Снова жара. О погоде в Алтайском крае 3 июля
Местами в регионе температура поднимется до +30 градусов
03 июля 2023, 06:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайский край возвращается жара. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
В регионе температура воздуха составит от +25 до +30 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.
Ветер южный с переходом на восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут +25...+27 градусов. Утром возможен туман.
Ветер южный с переходом на восточный, 2-7 метров в секунду.
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