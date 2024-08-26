Снять или купить? Алтайский риелтор расскажет в прямом эфире о недвижимости в столице

Он пройдет в телеграм-канале Оксаны Клипенштейн

26 августа 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K6odv

Современные высокие многоквартирные дома / Фото: freepik.com

В последнее время все больше выпускников алтайских школ выбирают московские вузы. И перед родителями встает непростой вопрос: где жить их детям? Аренда в Москве, особенно в августе, может стать серьезным испытанием, ведь цены даже на небольшие квартиры варьируются от 40 до 70 тыс. рублей в месяц. А не будет ли выгоднее купить столичную недвижимость? Разобраться в этом вопросе поможет риелтор, автор телеграм-канала "Кухня риелтора" Оксана Клипенштейн в прямом эфире "Как зайти в Москву с минимальным бюджетом. Снимать квартиру или покупать?", который состоится в соцсети 27 августа 2024 года.

По словам эксперта, инвестировать в жилье лучше заблаговременно, примерно за три года. Да, цены на готовые квартиры вблизи престижных вузов Москвы слишком высоки для большинства жителей края. Однако застройщики предлагают выгодные программы рассрочки на этапе строительства. Достаточно внести 10-15 % от стоимости жилья, чтобы получить возможность построить квартиру с ремонтом, мебелью, техникой и даже предметами интерьера, как на видео ниже.

Стоимость жилья в Подмосковье начинается от 4,5 млн руб., а в Москве – от 6 млн. Локации у метро можно подобрать от 7 млн рублей, однокомнатную квартиру – за 10 млн.

"Москва не такая дорогая, как кажется, если строить жилье с нуля", – говорит эксперт.В своем эфире Оксана Клипенштейн ответит на самые частые и волнующие вопросы по этой теме.

Оксана Клипенштейн, риелтор из Барнаула, занимается недвижимостью около 10 лет. До этого работала в администрации Алтайского края. В 2020 году ее семья впервые инвестировала в недвижимость столицы. Купили небольшую студию у метро, получили ключи, сделали ремонт и продали готовое жилье студенту. Этот опыт позволил двигаться дальше и приобрести квартиру для жизни. В 2023 году ее дочь поступила в 10-й класс московской школы по прописке, что позволило убедиться в качестве московского образования и уровне жизни в новых районах столицы.ИП Клипенштейн Оксана Анатольевна

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