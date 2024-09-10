Снять наличные теперь можно на кассе в супермаркете "Мария-Ра"

Такую возможность дает сервис Сбера

10 сентября 2024, 17:20, ИА Амител erid: LjN8KJuHA

Человек делает покупки. Супермаркет. Касса / Фото: freepik.com

Стремясь повысить доступность банковских услуг для населения, Сбер и сеть супермаркетов "Мария-Ра" запустили совместный проект по снятию наличных в кассах магазинов. Инициатива открывает новые возможности для жителей Сибири, предоставляя им удобный способ получить деньги прямо во время покупок.

Удобство и доступность

Более 1300 магазинов "Мария-Ра" почти в 300 населенных пунктах Сибири стали точками доступа к наличным для клиентов Сбера. Теперь, оплачивая покупки банковской картой, покупатели могут снять необходимую сумму прямо в кассе.

Процедура проста: достаточно назвать кассиру желаемую сумму (кратную 100 рублям, не превышающую 5 000 рублей), ввести ПИН-код для подтверждения операции и получить наличные.

Клиенты Сбера могут снять до 5000 руб. за одну операцию и до 20 тыс. руб. в сутки без комиссии.

Расширение финансовых возможностей

Управляющий Алтайским отделением Сбера Иван Шешиков подчеркнул важность данного партнерства.

"Сбер постоянно повышает уровень доступности банковских услуг, обеспечивая удобство совершения финансовых операций, делая это в разных форматах, в том числе снимая наличные на кассах супермаркетов. Мы благодарим нашего партнера – торговую сеть "Мария-Ра" за поддержку наших инициатив. Благодаря партнерству, жители сотен в том числе отдаленных населенных пунктов получат доступ к банковской услуге при оплате покупок в магазине сети", – сказал Иван Шешиков.*Для держателей карт других банков услуга доступна при наличии технической возможности. Получить подробную информацию о возможности снятия наличных, лимитах и комиссиях за снятие нужно обратиться в банк, который выпустил карту.

ПАО "Сбербанк"

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