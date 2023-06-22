Почему важно, чтобы дети участвовали в разных соревнованиях, даже если взрослые не считают их "одаренными"

22 июня 2023, 09:55, ИА Амител

Интеллектуальный турнир "Золотые умы Алтая" пройдет осенью в нашем регионе для школьников 10-11 классов. Его организатор – известный бизнесмен Федор Спиридонов. В "Переговорке" на amic.ru он рассказал, почему не жалеет заработанных им денег на развитие чужих детей, зачем вообще нужны благотворительные конкурсы и отчего важно, чтобы дети участвовали в разных соревнованиях, даже если взрослые не считают их "одаренными". Еще поговорили о том, в чем уникальность предстоящего турнира "золотых умов" и к чему приводят мечты.

Кто в "Переговорке"



Федор Спиридонов. Родился 9 ноября 1979 года в г. Ленинграде. Выпускник физико-математического отделения Бийского лицея-интерната Алтайского края. В 2002 году окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по специальности "Прикладная математика".

В 1999 году совместно с партнерами основал собственную консалтинговую компанию – Группу компаний SRG, одну из ведущих консалтинговых групп России.

Состоит в Совете по оценочной деятельности при Минэкономразвития России. Является членом Генерального Совета общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Занимается благотворительностью. С 2020 года развивает проект "Олимпиадное движение. Физико-математическая школа", рассчитанный на учащихся Бийского лицея. В 2023 году при поддержке SRG организовал физико-математический турнир для школьников "Золотые умы Алтая".02:22 "Я из Бийска". О том, почему турнир "Золотые умы" решено провести именно на Алтае.

04:21 Зачем очень успешному предпринимателю нужно тратить время и силы на организацию благотворительных конкурсов?

06:05 "На середнячках держится все общество". Федор Спиридонов рассказывает, почему участие важнее победы. А еще вспоминает, как все начиналось и чем сейчас гордится.

07:15 О том, как появилась идея конкурса и где его провели впервые.

08:09 Будет три тура. Что именно входит в турнир "Золотые умы Алтая".

09:04 Кто сможет участвовать в турнире.

09:29 Откуда деньги на все эти конкурсы?

10:23 Подробно о том, как будет проходить турнир.

11:43 Будет ли всероссийский конкурс "золотых умов"?

13:15 "Важно снимать ограничения в голове". О том, кто на самом деле может стать космонавтом и как ставить себе большие цели.

14:52 Готовьтесь к осени – о том, когда пройдет турнир в Алтайском крае.

15:30 Командное решение, прикладные задачи и мотивационные спикеры. Чем отличается турнир "Золотые умы" от других интеллектуальных конкурсов, которые проходят для детей в нашей стране.