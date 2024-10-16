Собака забралась на пирамиду Хеопса, чтобы погонять птиц

Ее снял на видео пролетающий мимо парапланерист

16 октября 2024, 18:45, ИА Амител

Парапланерист Алекс Ланг, пролетая над пирамидой Хеопса, снял на ее вершине собаку. Ролик он опубликовал в социальных сетях.

По словам любителя острых ощущений, пес чувствовал себя на высоте 138 метров весьма уверенно. Спортсмен, пораженный увиденным, поделился видео в социальных сетях. Ролик быстро стал популярным, а некоторые пользователи даже пошутили, что это не собака, а египетский бог Анубис.

Как животное забралось на вершину "чуда света", остается загадкой.