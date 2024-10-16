Собака забралась на пирамиду Хеопса, чтобы погонять птиц
Ее снял на видео пролетающий мимо парапланерист
16 октября 2024, 18:45, ИА Амител
Парапланерист Алекс Ланг, пролетая над пирамидой Хеопса, снял на ее вершине собаку. Ролик он опубликовал в социальных сетях.
По словам любителя острых ощущений, пес чувствовал себя на высоте 138 метров весьма уверенно. Спортсмен, пораженный увиденным, поделился видео в социальных сетях. Ролик быстро стал популярным, а некоторые пользователи даже пошутили, что это не собака, а египетский бог Анубис.
Как животное забралось на вершину "чуда света", остается загадкой.
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