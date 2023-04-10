Собаки, которых выгуливали без поводка, испортили куртку жительнице Барнаула
Женщину окружили сразу трое животных, которые замарали её белую одежду грязью
10 апреля 2023, 14:05, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на собак, которые испортили ей куртку. Как сообщает "Инцидент Барнаул", в районе "старого" магазина "Лента" женщину окружили трое животных, которых выгуливали без поводка.
"Когда одна из них прыгнула на меня и замарала мне всю куртку, то только тогда один мужчина подбежал и забрал одну собаку! Я шла в окружении двух других и кричала другим мужчинам, чтобы забрали собак", – заявила потерпевшая.
Она отметила, что очень сильно испугалась и не догадалась сфотографировать хозяев животных. Женщина подчеркнула, что написала бы на них заявление в полицию, если бы знала, кто эти люди. "У меня белая курка и я шла сегодня вся в грязи, что самое интересное, мужчины даже не извинились и вообще ни слова не сказали!" – добавила она.
14:10:52 10-04-2023
Но зато, если бы она достала травмат из сумочки или газовый пистолет и воспользовалась бы - вою бы до небес было! Бессердечная **** постреляла бедных собачек, которые ей ничего не сделали!
14:41:27 10-04-2023
А разве собака ей что сделала?:) Если она увидела мышь и что то сделала, - заява на хозяина мыши:) Люди вы вы живете в мире, вокруг вас есть мыши, голуби, собачки, кошки -будьте адекватней.