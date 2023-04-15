Собаку сбросили с моста двое парней в Алтайском крае

После содеянного хулиганы "заливисто смеялись и не испытывали никаких угрызений совести"

15 апреля 2023, 09:15, ИА Амител

Кадр из видео: Barnaul 22

В Алтайском крае 14 апреля двое парней сбросили собаку с моста в реку Алей. Об этом рассказали в паблике Barnaul 22.

Отмечается, что после содеянного хулиганы "заливисто смеялись и не испытывали никаких угрызений совести". Что стало с четвероногим, неизвестно.

"Очевидцы просят найти и наказать парней по статье за жестокое обращение с животными. Им явно больше 14 лет, уже отдают себе отчёт и должны понести строгое наказание по закону", – говорится в сообщении.

Где именно произошёл инцидент, в сообществе не уточнили.