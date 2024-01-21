Собаку, вмерзшую в сугроб, спасли в России

Пес выжил, но его будут обследовать на предмет различных травм

21 января 2024, 09:05, ИА Амител

Кадр из видео / Соцсети

На трассе в Нижневартовске нашли собаку, которая телом вмерзла в сугроб. Об этом рассказали пользователи в социальных сетях.

Люди предположили, что пса в ошейнике сбили на трассе и оставили умирать. Собака не могла двигаться и за некоторое время вмерзла в сугроб, в котором лежала.

Животное вызволили и отогрели, оно выжило.

Сейчас собаке предстоит лечение и обследование на предмет возможной травмы позвоночника. Волонтеры пытаются найти его хозяев.