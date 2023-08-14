Собери ребенка в школу: где в Барнауле купить канцелярию по выгодным ценам?
В магазинах "Интеллект+" проходит акция: скидки до 7%
14 августа 2023, 10:00, ИА Амител LjN8KB8pa
1 сентября совсем скоро, а это значит, что уже пора готовиться к учебному году: выбирать новую форму, ранец, закупать канцелярию. Чтобы поиск школьных принадлежностей не превращался в нервную гонку по магазинам, лучше все необходимое покупать в одном месте. Например, в магазинах "Интеллект+" можно найти канцелярские товары для школы и офиса по доступным ценам, а до конца августа еще и со скидками до 7%*. Так что можно сэкономить не только время, но и деньги.
Что можно купить в "Интеллект+"?
Здесь есть канцелярские товары для школы и офиса от российских и мировых производителей. Товаров много, что называется – на любой вкус и цвет. А также:
- учебные пособия;
- рабочие тетради;
- дидактические материалы;
- атласы;
- задачники и справочники.
В магазинах есть учебная и методическая литература в наличии и на заказ. На оптовые заказы действует скидка 25%*. А на канцелярские товары при коллективном заказе – до 15%.
А что еще?
А еще здесь много товаров для художников и творческих людей: альбомы, краски, пластилин, клей и т.п. Также есть развивающие игры и игрушки, различные настольные игры для детей и взрослых.
В "Интеллект+" можно найти все необходимые товары для праздничного оформления любого события и гелиевые шары.
Кроме того, есть копировальные услуги:
- ксерокопия;
- ч/б и цветная печать;
- сканирование;
- печать фотографий.
"Интеллект+" (ИП Кузьмичева Т.В)
Адрес: г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 96, ул. Власихинская, 103 и Павловский тракт, 76Б
График работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
Тел.: 8-923-568-22-38
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* Акция "Соберем детей в школу" – скидки до 7% на все товары для школы, действует с 1 по 30 августа 2023 года.
* Скидка 25% бессрочная и действует на оптовые заказы учебной литературы.
* Скидка до 15% бессрочная и действует на коллективные заказы канцтоваров.Реклама
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