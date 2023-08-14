В магазинах "Интеллект+" проходит акция: скидки до 7%

14 августа 2023, 10:00, ИА Амител LjN8KB8pa

Канцтовары / Фото: "Интеллект+"

1 сентября совсем скоро, а это значит, что уже пора готовиться к учебному году: выбирать новую форму, ранец, закупать канцелярию. Чтобы поиск школьных принадлежностей не превращался в нервную гонку по магазинам, лучше все необходимое покупать в одном месте. Например, в магазинах "Интеллект+" можно найти канцелярские товары для школы и офиса по доступным ценам, а до конца августа еще и со скидками до 7%*. Так что можно сэкономить не только время, но и деньги.

Что можно купить в "Интеллект+"?

Здесь есть канцелярские товары для школы и офиса от российских и мировых производителей. Товаров много, что называется – на любой вкус и цвет. А также:

учебные пособия;

рабочие тетради;

дидактические материалы;

атласы;

задачники и справочники.









Канцтовары / Фото: "Интеллект+"

В магазинах есть учебная и методическая литература в наличии и на заказ. На оптовые заказы действует скидка 25%*. А на канцелярские товары при коллективном заказе – до 15%.

А что еще?

А еще здесь много товаров для художников и творческих людей: альбомы, краски, пластилин, клей и т.п. Также есть развивающие игры и игрушки, различные настольные игры для детей и взрослых.





Товары для творчества / Фото: "Интеллект+"

В "Интеллект+" можно найти все необходимые товары для праздничного оформления любого события и гелиевые шары.





Товары для праздника / Фото: "Интеллект+"

Кроме того, есть копировальные услуги:

ксерокопия;

ч/б и цветная печать;

сканирование;

печать фотографий.

"Интеллект+" (ИП Кузьмичева Т.В)

Адрес: г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 96, ул. Власихинская, 103 и Павловский тракт, 76Б

График работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

Тел.: 8-923-568-22-38

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Официальная страница во "ВКонтакте" и аккаунт во "ВКонтакте"

Официальная страница в "Одноклассниках" и аккаунт в "Одноклассниках" Магазин "Интеллект+" / Фото предоставлено компанией

* Акция "Соберем детей в школу" – скидки до 7% на все товары для школы, действует с 1 по 30 августа 2023 года.

* Скидка 25% бессрочная и действует на оптовые заказы учебной литературы.

* Скидка до 15% бессрочная и действует на коллективные заказы канцтоваров.

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